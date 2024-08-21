В штабе «Зенита» высказались о потере Глушенкова и Вендела перед игрой со «Спартаком»

Вильям де Оливейра, член тренерского штаба петербургского «Зенита», высказался о травмах Максима Глушенкова и Маркуса Вендела перед встречей с московским «Спартаком».
«Как действовать без Глушенкова и Вендела? Будем всю неделю готовиться. Есть и другие здоровые футболисты. Понятно, что, может быть, они не сыграют. Но постараемся справляться без них», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Матч шестого тура Премьер-лиги «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе «Газпром Арена» 24 августа. В преддверии этой встречи хозяева лидируют в турнирной таблице чемпионата, а гости находятся на четвертой строчке.
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