В «Зените» ответили на вопрос о Соболеве

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал новость о возможном подписании нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.
«Не первый раз меня спрашивают про Соболева. Он игрок «Спартака». Говорить о футболистах другой команды нечего. Если он будет у нас, тогда поговорим. А его в нашей команде нет», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Соболев отстранен от работы с первой командой «Спартака». Трудовое соглашение российского нападающего с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года.
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