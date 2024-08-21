В «Зените» прокомментировали первый пропущенный гол

«Мы отталкиваемся от хорошей игры в обороне. До этого были хорошие соперники, могли пропустить от «Динамо» с пенальти. Ничего страшного нет. Рано или поздно мы пропустим, это понятно», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».