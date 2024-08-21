В «Зените» прокомментировали первый пропущенный гол

Член тренерского штаба «Зенита» Вильям де Оливейра в беседе с журналистами высказался о первом пропущенном голе в новом сезоне чемпионата России.
«Мы отталкиваемся от хорошей игры в обороне. До этого были хорошие соперники, могли пропустить от «Динамо» с пенальти. Ничего страшного нет. Рано или поздно мы пропустим, это понятно», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в рамках пятого тура Российской премьер-лиги петербургский клуб потерял первые очки. Подопечные Сергея Семака на выезде сенсационно сыграли вничью с подмосковными «Химками» со счетом 1:1.
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