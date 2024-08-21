«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего

Петербургский «Зенит» попытался приобрести нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию, об этом рапортует Sport5 в социальных сетях.

По сведениям источника, «сине-бело-голубые» предложили за 26-летнего футболиста 20 миллионов евро. Греческая сторона ответила отказом на предложение чемпиона России. Клуб из Афин рассчитывает выручить с продажи своего нападающего минимум 30 миллионов.

Гарсия связан трудовыми обязательствами с АЕКом до лета 2028 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 27 поединков, записав себе в актив 14 забитых мячей и четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает форварда в 13 миллионов евро.