ЦСКА решил, за сколько продаст Келлвена

Защитник Дуглас Келлвен может перейти из московского ЦСКА в бразильский клуб «Ботафого», об этом информируют журналисты O Globo.

Как сообщает источник, российский топ-клуб запросил за трансфер игрока десять миллионов евро. Стороны ведут переговоры по потенциальной сделке.

Келлвен присоединился к «армейцам» в сентябре прошлого года, перейдя из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В общей сложности защитник провел за ЦСКА 37 поединков. Келлвен отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами.