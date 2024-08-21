Тикнизян ответил на вопрос о борьбе «Локомотива» за чемпионство

Фланговый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал успешный старт команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Борьба за чемпионство? Мы договорились внутри коллектива не думать вообще об этом. И смотреть в таблицу только в мае. Сейчас об этом рано ещё говорить», - передают слова футболиста «Известия».
По итогам пяти сыгранных туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Московская команда отстает от идущего первым петербургского «Зенита» всего на одно очко. В следующем туре «Локо» примет «Ростов».
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