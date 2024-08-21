Петербургский «Зенит» договорился с московским «Спартаком» по трансферу центрфорварда Александра Соболева.

Как стало известно «Чемпионату», сделка уже закрыта. Большое влияние в оформлении перехода российского нападающего оказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее в прессе сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Спартаком» затруднены из-за разногласий сторон по финансовой составляющей трансфера.

Срок действующего контракта Александра с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. В июле руководство «Спартака» приняло решение отстранить футболиста от тренировок с командой.