Корнеев назвал команды РПЛ, положение которых в таблице удивляет

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал две команды, положение которых в новом сезоне Российской премьер-лиги сильно его удивляют.

«Неожиданно «Локомотив» третий. Они потеряли столько креативных игроков, но их результат удивляет и играют они хорошо во многом благодаря Батракову. Из нижней части удивлён положению «Крыльев», которым двух центральных защитников не хватает», - говорит Корнеев для Youtube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что «Локо» отстаёт от первого места всего лишь на один балл – и это после летнего ухода лидеров команды, после которого коллективу пророчили падение.

«Крылья» же победили лишь в одном матче из семи официальных в новом сезоне. В прошлом сезоне команда закончила в середине таблицы.