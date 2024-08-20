Алексей Миранчук провёл первую тренировку в «Атланта Юнайтед»

Летний новичок «Атланта Юнайтед» провёл первую тренировку в клубе МЛС. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Он здесь. Первая тренировка Алексея», - гласит подпись.

Напомним, что Миранчук перебрался за океан после четырёх лет в Италии. Там он выступал за «Аталанту» из Бергамо, проведя один год в аренде в «Торино». До перехода в «Атланта Юнайтед» у Миранчука оставался один год по контракту с бергамасками. В минувшем сезоне стал обладателем Кубка Лиги Европы УЕФА.

Ранее Миранчук рассказал о своей цели приезда в МЛС, охарактеризовал лигу и заявил, что выполнил в Европе всё, что хотел за прошедшие четыре года.