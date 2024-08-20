Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Инсайдер Карпов: «Отступные за Батракова – 20 миллионов евро»

20 Августа 2024 • 21:23 Комментировать

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале назвал новую сумму отступных за молодого игрока полузащиты «Локомотива» Алексея Батракова.

Напомним, ранее сообщалось, что отступные игрока – 640 млн руб. Однако по информации Карпова, который связался с Юрием Нагорных, такая цифра подана была неверно.

«Ребята что-то перепутали — я говорил, что 640 млн руб. за Глушенкова - это тоже не три копейки, но мы учимся и в контракте Батракова предусмотрена куда более серьезная сумма выкупа», - цитирует Карпов Нагорных.

В текущем сезоне молодой хавбек отличился двумя голами и четырьмя ассистами в пяти матчах Российской премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Алексей Батраков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Известны сроки восстановления Глушенкова «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Воронежу: три худших игрока матча против «Факела» Ямаль сыграет за «Барселону» на новой позиции Угальде объяснил свою высокую результативность в «Спартаке»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Месси выдвинул требование вандалам
Спортивные новости
Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
21:28 · Кубок России
«Амкал» прошёл в Кубке «Велес»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер Карпов: «Отступные за Батракова – 20 миллионов евро»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов назвал двух лидеров сегодняшнего «Локомотива»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Хурадо: «Якин – очень плохой тренер»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Нагорных озвучил позиции в «Локомотиве», которые нуждаются в усилении
20:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» назвали сумму отступных за Батракова
20:20 · Кубок России
«Амкал» обыгрывает московский «Велес» после первого тайма
20:16 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «У нас с Барко отличная связь на поле»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «У каждого из трёх вратарей «Динамо» есть свой шанс»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: «За четыре года в Европе я добился всего, чего хотел»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «В Китае мне не хватает бани»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Гранат рассказал, почему Антон Миранчук подходит «Динамо»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Барбер Джураев: «Латиноамериканцы стригутся чаще всех»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал причину низкой результативности Тюкавина
18:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис прокомментировал ситуацию Соболева в «Спартаке»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Никита Глушков: «Было предчувствие, что Джавад что-нибудь исполнит»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Гойло отправился в очередную аренду официально
18:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Слишковича: «Из «Балтики» нам не звонили»
18:42 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» подтвердили переход Изидора в «Сандерленд»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Камоцци дал совет Соболеву по выбору клуба
18:30 · Россия. Премьер-лига
Рагнар Сигурдссон: «Обожаю Ростов-на-Дону и очень сильно скучаю по городу»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Рагнар Сигурдссон признался, что живёт на сбережения от игровой карьеры
18:14 · Россия. Премьер-лига
Назван английский клуб, который подпишет Изидора слухи
18:11 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Спартака» повышаются шансы в матче с «Зенитом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал об обещании Джикии
Все новости
Рекомендуем