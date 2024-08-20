Инсайдер Карпов: «Отступные за Батракова – 20 миллионов евро»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале назвал новую сумму отступных за молодого игрока полузащиты «Локомотива» Алексея Батракова.

Напомним, ранее сообщалось, что отступные игрока – 640 млн руб. Однако по информации Карпова, который связался с Юрием Нагорных, такая цифра подана была неверно.

«Ребята что-то перепутали — я говорил, что 640 млн руб. за Глушенкова - это тоже не три копейки, но мы учимся и в контракте Батракова предусмотрена куда более серьезная сумма выкупа», - цитирует Карпов Нагорных.

В текущем сезоне молодой хавбек отличился двумя голами и четырьмя ассистами в пяти матчах Российской премьер-лиги.