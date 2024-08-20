Тимур Сулейманов назвал двух лидеров сегодняшнего «Локомотива»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов назвал двух лидеров сегодняшних «железнодорожников».

«Кто, помимо Баринова, исполняет роль лидера? Лантратов, как старший, тоже поддерживает раздевалку вместе с Димой. Но в целом у нас очень сплоченная команда, как семья», - делится Сулейманов с Legalbet.

Напомним, что «Локо» отлично проявляет себя на старте сезона. В турнирной таблице у московской команды третье место и 12 очков, а от первого места клуб отделяет всего один балл.

В шестом туре «Локомотиву» предстоит сыграть против «Ростова» дома. Ранее команды играли в Кубке России, «Локо» одержал минимальную победу.