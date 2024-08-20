Хурадо: «Якин – очень плохой тренер»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Хосе Хурадо высказался о Мурате Якине. Швейцарский тренер работал с «красно-белыми» в 2014-2015 годах, десять лет назад.

«Он очень плохой тренер, поэтому не преуспел в «Спартаке». Никто в команде не понимал, что должен делать. В один день он мог говорить одно, а в другой – совершенно другое. Он был чересчур мягким», - вспоминает Хурадо в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что на недавнем Евро-2024 в Германии Якин возглавлял сборную Швейцарии. Его команда добралась до четвертьфинала турнира, где уступила будущим финалистам – англичанам в серии пенальти.