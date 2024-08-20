Нагорных озвучил позиции в «Локомотиве», которые нуждаются в усилении

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных назвал позиции в команде, которые нуждаются в усилении до конца летнего трансферного окна.

«Спортивный отдел работает. Время еще есть. Мы хотели бы усилить линию защиты и нападения. Будем работать», - говорит Нагорных «Спорт-Экспрессу».

Как добавил функционер, недавно «Локо» чуть не оформил трансфер.

«Но его перебили», - отметил Нагорных.

Напомним, что «Локомотив» вопреки прогнозам скептиков удачно стартовал в новом сезоне. В Премьер-лиге по итогу пяти проведённых туров у «Локо» в активе 12 очков, третье место. А отставание от первого места составляет всего лишь один балл.