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В «Локомотиве» назвали сумму отступных за Батракова

20 Августа 2024 • 20:35 Комментировать

Председатель совдира московского «Локомотива» Юрий Нагорных назвал сумму отступных за молодого таланта команды Алексея Батракова для клубов из России.

«640 миллионов рублей, наверное, не три копейки. Мы тоже учимся, мы проводим работу», - говорит Нагорных «Спорт-Экспрессу».

Батракову всего 19 лет, однако в этом сезоне атакующий полузащитник за пять матчей в РПЛ уже умудрился забить два раза и оформить четыре голевые передачи. Также у него два появления на поле в рамках Кубка России, но без результативных действий.

Transfermarkt оценивает игрока в 700 тыс. евро. «Локомотив» делит второе место таблицы РПЛ с «Динамо», у обоих по 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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