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Угальде: «У нас с Барко отличная связь на поле»

20 Августа 2024 • 20:16 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём одноклубнике Эсекьеле Барко и рассказал, что понимать друг друга футболистам помогает испанский язык.

«У нас отличная связь с Барко, оба говорим на одном языке. Как на поле, так и за его пределами говорим на испанском. Мы ищем друг друга на поле, это хорошо как для него, так и для меня», - говорит Угальде для Metaratings.

Барко пополнил «Спартак» этим летом, Угальде – прошлой зимой.

«Спартак» не проигрывает в шести последних официальных матчах. В грядущие выходные «красно-белым» в шестом туре РПЛ предстоит отправиться в гости в Питер и сразиться там с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко Манфред Угальде ещё теги
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