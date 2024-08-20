Угальде: «У нас с Барко отличная связь на поле»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём одноклубнике Эсекьеле Барко и рассказал, что понимать друг друга футболистам помогает испанский язык.

«У нас отличная связь с Барко, оба говорим на одном языке. Как на поле, так и за его пределами говорим на испанском. Мы ищем друг друга на поле, это хорошо как для него, так и для меня», - говорит Угальде для Metaratings.

Барко пополнил «Спартак» этим летом, Угальде – прошлой зимой.

«Спартак» не проигрывает в шести последних официальных матчах. В грядущие выходные «красно-белым» в шестом туре РПЛ предстоит отправиться в гости в Питер и сразиться там с «Зенитом».