Газизов: «У каждого из трёх вратарей «Динамо» есть свой шанс»

Вечером вторника махачкалинское «Динамо» официально арендовало у «Зенита» Никиту Гойло. Гендир «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал самую свежую сделку своего клуба.

«Берём Никиту, значит показываем желание иметь конкуренцию среди вратарей. У всех из наших трёх вратарей есть шанс. Как первого или третьего вратаря мы его не рассматриваем», - делится Газизов с Metaratings.

Как добавил функционер, если «Динамо» понравится Гойло, то «Зенит» в будущем будет не против выкупа игрока. Пока что аренда рассчитана лишь до конца сезона.

«Динамо» вечером понедельника одержало первую в истории клуба победу в РПЛ, обыграв в пятом туре «Ахмат» (1:0).