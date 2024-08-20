Алексей Миранчук: «За четыре года в Европе я добился всего, чего хотел»

Этим летом российский полузащитник Алексей Миранчук перешёл в «Атланта Юнайтед» из «Аталанты». Футболист рассказал о своих мотивах сменить обстановку, переехав из Италии в США.

«Честно говоря, МЛС растёт. Много больших, великих игроков здесь выступают и много ещё кто приедет. В Европе за четыре года мне удалось добиться всего, чего я хотел. Этот переход случился в нужное время и в нужном месте», - говорит Алексей на первой пресс-конференции в «Атланта Юнайтед».

Напомним, что в «Аталанте» Миранчук играл с 2020 года. Тогда он перебрался в Бергамо из столичного «Локомотива».

Его брат-близнец Антон пока что пребывает без клуба.