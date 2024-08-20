Слуцкий: «В Китае мне не хватает бани»

Леонид Слуцкий уже более полугода возглавляет в Китае «Шанхай Шеньхуа». Тренер назвал две вещи, которых ему не хватает в азиатской стране.

«Не хватает бани, я прям большой её любитель. В моральном плане и в плане здоровья это для меня отдушина. Баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае», - говорит Слуцкий Youtube-каналу «Суперлига».

Как добавил Леонид Викторович, с русской едой в Китае у него проблем нет, в Шанхае есть заведения русской кухни.

Напомни, что «Шеньхуа» Слуцкого отстаёт от первого места всего лишь на два балла. У коллектива в рамках всех игр сезона всего одно поражение, а в минувшие выходные команда Слуцкого как раз обыграла прямого конкурента за золотые медали, «Шанхай Порт».