Гранат рассказал, почему Антон Миранчук подходит «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался об Антоне Миранчуке, который на данный момент является свободным агентом.

«По стилю игры нынешнее «Динамо» очень подойдет Антону Миранчуку. У Лички он был бы игроком основы, его манера игры похожа на манеру игры Бителло», - рассуждает Гранат для Metaratings.

Напомним, что Миранчук не стал подписывать новый контракт с «Локомотивом» по итогу прошедшего футбольного сезона, теперь он уже как несколько месяцев свободный агент.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал в своём канале, что в «Динамо» Антона точно не будет.