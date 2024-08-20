Барбер Джураев: «Латиноамериканцы стригутся чаще всех»

Известный барбер Алишер Джураев среди своих клиентов имеет немало футболистов. Зачастую это легионеры клубов Российской премьер-лиги. Джураев рассказал, что чаще всего к нему приходят на стрижку именно латиноамериканские футболисты из чемпионата России.

«Вообще они ходят чаще других. У них новая стрижка — как ритуал, чтобы забить гол. Недавно стриг Манфреда Угальде. Говорю: «Классная прическа! Точно хет-трик оформишь!» В итоге забил два», - вспоминает Джураев в интервью Sport24.

Ранее Джураев вспомнил экс-защитника «Спартака» Самуэля Жиго. По словам барбера, француз не против вновь вернуться в Россию.

Также Алишер является хорошим другом Квинси Промеса.