Терёхин назвал причину низкой результативности Тюкавина

Бывший российский форвард Олег Терёхин порассуждал о Константине Тюкавине. В новом футбольном сезоне у молодого форварда московского «Динамо» всего один забитый гол в шести матчах во всех турнирах.

«Динамо» нужны нападающие. Костя получается один в команде. Видимо, ему не хватает конкуренции. А тренерам проще, когда в обойме ещё есть форварды», - рассуждает Терёхин с Legalbet.

Напомним, что «Динамо» по итогу пяти туров движется на втором месте турнирной таблицы РПЛ. У клуба в активе 12 набранных очков. Отставание от первого места составляет всего один балл.

В шестом туре «бело-голубым» играть дома с не проигрывающим в этом сезоне «Краснодаром».