Канчельскис прокомментировал ситуацию Соболева в «Спартаке»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о ситуации нападающего Александра Соболева в «Спартаке». Футболист недавно был отстранён от тренировок с основой на фоне информации о стремлении уйти в «Зенит».

«Уже даже не понятно, что происходит. Если перейдёт, ему придётся доказывать в Питере, что он игрок основы, если не перейдёт, то здесь придётся доказывать то же самое. Но, честно, мне кажется, что есть шанс данного трансфера», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Канчельскис добавил, что если трансфер не состоится, то проигравшими могут оказаться все стороны. По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», Соболев может потерять полгода за счёт отсутствия практики.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.