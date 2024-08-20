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Никита Глушков: «Было предчувствие, что Джавад что-нибудь исполнит»

20 Августа 2024 • 18:56 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Ахмат

Вечером минувшего понедельника махачкалинское «Динамо» одержало историческую победу. Клуб обыграл дома «Ахмат» (1:0), ознаменовав первую победу «Динамо» в РПЛ в клубной истории.

Голом отличился иранский новичок «Динамо» Хоссейннеджад Джавад Мохаммад. Из-за длины имени игрока в российском футболе называют просто Джавад. Полузащитник «Динамо» Никита Глушков высказался о своём новом одноклубнике.

«Он совсем недавно с нами тренируется. Видно, что обладает и техникой, и ударом. Потому было предчувствие, что что‑то он исполнит в игре», - говорит Глушков с «Матч ТВ».

Как добавил футболист, называют в «Динамо» иранца просто Джавадом.

Хоссейннеджад Джавад Мохаммад забил в первом же матче

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Никита Глушков Мохаммаджавад Хосейннеджад ещё теги

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