Голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло официально присоединился к махачкалинскому «Динамо». Вечером вторника об этом пишет пресс-служба динамовцев.

Клуб РПЛ арендовал 26-летнего вратаря до конца текущего футбольного сезона. В прошлом сезоне Гойло защищал цвета другого клуба Премьер-лиги, «Сочи».

Напомним, что Гойло принадлежит «Зениту», его родному клубу. Никита – уроженец Питера, воспитанник зенитовской академии. С 2018 года футболист четырежды уходил в аренду. Это будет его пятая аренда.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривало вместо Гойло вратаря «Уфы» Олега Баклова. Однако голкипер уфимцев оказался для махачкалинского клуба слишком дорогим.