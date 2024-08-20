Агент Слишковича: «Из «Балтики» нам не звонили»

Агент Владимира Слишковича Марияна Кашчелан прокомментировала последние слухи вокруг боснийского тренера. Ранее его связывали с работой в калининградской «Балтике».

«Отвечу, как агент: мне из «Балтики» не звонили, Владимиру тоже. Как представитель Слишковича, скажу, что это слухи», - говорит Кашчелан «Матч ТВ».

Однако Кашчелан является жительницей Калининграда. И с точки зрения горожанки ей бы очень хотелось, чтобы Владимир возглавил «Балтику».

«Надеюсь, это окажется правдой», - добавила Кашчелан.

Напомним, что «Балтика» при Александре Грищенко плохо начала сезон Мелбет-Первой лиги. Клуб идёт на 13-м месте, а тренер близок к отставке.

Слишкович близок к назначению в клуб Мелбет-Первой лиги