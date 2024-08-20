В «Зените» подтвердили переход Изидора в «Сандерленд»

Нападающий Вильсон Изидор действительно переходит из «Зенита» в «Сандерленд». Информацию подтвердил Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Вильсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что «Сандерленд» арендует 23-летнего Изидора у «Зенита».

«Сандерленд» представляет Чемпионшип, то есть второй по рангу футбольный дивизион Англии. В двух стартовых турах первенства «чёрные коты» набрали максимальное количество очков – шесть. Ближайший матч «Сандерленд» поведёт 24 августа – против «Бёрнли» на своём поле.