Камоцци дал совет Соболеву по выбору клуба

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», дал совет нападающему Александру Соболеву. Недавно футболист был отстранён от тренировок с основным составом «красно-белых» на фоне слухов о желании перейти в «Зенит».

«Какой бы я дал совет Соболеву? Александру нужно перейти в тот клуб, который будет ценить его. Другого не дано», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» и «Зенит» вскоре обсудят возможность трансфера Соболева. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.