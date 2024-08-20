Рагнар Сигурдссон: «Обожаю Ростов-на-Дону и очень сильно скучаю по городу»

Бывший игрок «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о Ростове-на-Дону. В донском городе он жил с 2018 по 2020 годы.

«По‑прежнему отлично общаюсь со многими в «Ростове», я в хороших отношениях с президентом, тренером, переводчиком. Ростов‑на‑Дону я обожаю, очень сильно скучаю по городу», - делится футболист с «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас 38-летний Сигурдссон осваивает тренерское дело. Пока что он работает в тренерском штабе одного из клубов высшего дивизиона Исландии.

Ранее Рагнар рассказал, что ему было бы трудно жить на зарплату, которую он получает. Поэтому живёт тренер на сбережения.