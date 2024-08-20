Рагнар Сигурдссон признался, что живёт на сбережения от игровой карьеры

Бывший защитник «Ростова» и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон на данный момент осваивает профессию футбольного тренера. Он работает в тренерском штабе одного из клубов высшего дивизиона чемпионата Исландии. Сигурдссон признался, что ему конкретно не хватает на жизнь нынешней зарплаты тренера.

«Максимум тренер получает 3 млн исландских крон (около 2 млн руб.). Но моя зарплата очень далека от таких цифр. Легко бы потратил свою зарплату за час. Поэтому живем за счет сбережений и инвестиций», - говорит Сигурдссон с «РБ Спорт».

Ранее Рагнар восхитился Валерием Карпиным и заявил, что Валерий Георгиевич очень многому его научил.