Назван клуб английского Чемпионшипа, который подпишет нападающего «Зенита» Вильсона Изидора. Ранее сообщалось, что на француза претендует клуб из второго по силе дивизиона Англии, предположительно игрока с командой свяжет арендное соглашение с правом выкупа.

Так, по информации «Чемпионата» Изидор усилит «Сандерленд». Отмечается, что «Зенит» полностью согласовал с «чёрными котами» переход игрока на правах аренды. В среду, 21 августа француз уже будет в Англии, там сделка будет полностью завершена.

В новом сезоне за «Зенит» Вильсону удалось отличиться два раза в пяти матчах.