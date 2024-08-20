Гранат: «У «Спартака» повышаются шансы в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». По словам Граната, шансы «красно-белых» выросли после потери из-за травм Маркуса Вендела и Максима Глушенкова.

«У «Спартака» повышаются шансы в матче с «Зенитом» из-за травм у футболистов петербуржцев. Выбыли ключевые игроки на своих позициях. Сколько голов на счету у пары Глушенков-Вендел. То, что они не сыграют – это плюс для «Спартака», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице первое место (13 очков), а москвичи – четвёртое (10 очков).