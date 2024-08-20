Гаджиев рассказал об обещании Джикии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об обещании, которое ему и его клубу дал защитник Георгий Джикия.

Напомним, что Джикия этим летом – свободный агент. К концу лета Георгий до сих пор не нашёл себе команду.

«Если Георгий пожелает - будет у нас в Махачкале. Я сказал ему, что, если у него вдруг не сложится с более серьезными клубами, ждём его. Он ответил: «Если я не окажусь в серьезном клубе, то пойду только к вам», - говорит Гаджиев с телеканалом «Матч ТВ».

Гаджиев и Джикия прекрасно друг друга знают. Именно под наставничеством Гаджи Муслимовича Джикия раскрылся в 2015-2016 годах в «Амкаре», а после стал известен на всю Россию и перешёл в московский «Спартак».