Махачкалинское «Динамо» отказалось от подписания Баклова

Махачкалинское «Динамо» отказалось от подписания голкипера «Уфы» Олега Баклова из-за высоких денежных трат на вратаря.

Как поясняет Metaratings, кавказский клуб предметно интересовался этим летом вратарём «Уфы». Однако от подписания футболиста было решено отказаться из-за высоких личных условий голкипера и его стоимости – около 10 млн руб., плюс агентские.

Поэтому «Динамо» возьмёт в состав Никиту Гойло, который уже полтора месяца тренируется с командой, но соглашение по игроку «Зенита» так и не подписано.

Напомним, в минувший понедельник «Динамо» впервые в своей истории одержало победу в матче РПЛ. Пострадал в Каспийске грозненский «Ахмат» (1:0).