Сигурдссон считает Карпина лучшим тренером в своей жизни

Бывший футболист «Ростова» Рагнар Сигурдссон высоко оценивает главного тренера команды Валерия Карпина. По словам исландца, он может назвать Карпина лучшим тренером в своей жизни.

«Если бы мне пришлось выбрать одного, то назвал бы Карпина. Он очень силён в вопросах тактики и построения обороны. Многому меня научил, и сейчас я многое использую в своей тренерской карьере», - цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

Отметим, что Валерий Карпин совмещает тренерские должности в «Ростове» и сборной России. В сентябре российская национальная команда под руководством Карпина проведёт два товарищеских матча – против Вьетнама и Таиланда.