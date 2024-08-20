«Спартак» - лидер РПЛ по числу ударов по итогу пяти прошедших туров

Московский «Спартак» статистически признан лучшей командой нового сезона Российской премьер-лиги по числу ударов и ударов в створ. Приятным фактом для болельщиков «красно-белых» делится Opta Sports.

Так, подопечные Деяна Станковича пробили по воротам 104 раза. Из них 34 выстрела пришлись в створ ворот соперника. Кроме того, «Спартак» забил смог оформить в новом сезоне уже четыре гола со стандартов. А это в два раза больше, чем за весь прошлый сезон (всего два гола).

104 удара «Спартака» вылились в девять забитых мячей в ворота соперников суммарно, пропустила команда Деяна Станковича всего лишь трижды.

В шестом туре «Спартаку» предстоит выезд в Питер к «Зениту».