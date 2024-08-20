Назван лучший игрок РПЛ по выигранным единоборствам, ему всего 19 лет

Назван самый лучший игрок текущего сезона Российской премьер-лиги по проценту выигранных единоборств. Как сообщает Opta Sports, им оказался 19-летний защитник московского «Динамо» Иван Лепский.

Так, Лепский выиграл 83% единоборств в новом сезоне, в более точном количестве – 19 из 23, в том числе 14 из 16 верховых.

По процентному показателю Лепский обошёл конкурентов из ЦСКА, Виллиана Рошу (79%) и Игоря Дивеева (76%). Также позади в пятёрке лучших оказались Игор Вуячич из «Рубина» и Александр Черников из «Краснодара» - у обоих по 73%.

«Динамо» по итогу первых пяти туров сезона идёт на втором месте с 12 баллами, отставая от первого места на балл.