Форвард «Зенита» может уехать в Чемпионшип

В ближайшее время из «Зенита» может уйти нападающий. Речь идёт о Вильсоне Изидоре, который в пяти стартовых турах Премьер-лиги получал мало игрового времени.

Интерес к 23-летнему Изидору проявляет один из клубов Чемпионшипа, то есть второго по рангу футбольного дивизиона Англии. Предполагается, что француз может перейти в этот клуб на правах аренды с опцией выкупа. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс». Имя заинтересованного клуба не раскрывается.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Вильсона Изидора в 4 миллиона евро.