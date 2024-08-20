Главный тренер алматинского «Кайрата» Александр Кержаков признан лучшим тренером прошедшего июля в чемпионате Казахстана. Сообщает об этом официальный сайт Казахстанской премьер-лиги.

Напомним, что Кержаков в «Кайрате» уже третий месяц. А его клуб идёт после 16 проведённых матчей на чистом первом месте в турнирной таблице, набрав 31 балл. Правда, у идущего на третьем месте действующего чемпиона страны «Ордабасы» 29 очков и две игры в запасе.

На прошлых двух местах работы Кержаков звёзд с неба не хватал. На Кипре в «Кармиотиссе» в позапрошлом сезоне он провалился полностью. А со «Спартаком» из Суботицы в прошлом сезоне чемпионата Сербии шёл лишь в середине турнирной таблицы.