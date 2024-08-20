«От шести месяцев до двух лет»: Игорь Федотов призвал жёстко наказать директора «Оренбурга»

После недавнего поражения от «Ростова» (2:3) спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в грубой форме высказался о судействе. Теперь функционеру грозит наказание – его поведение и слова рассмотрит комитет по этике.

Бывший судья Игорь Федотов призвал комитет по этике максимально жёстко наказать Дмитрия Андреева. По мнению экс-судьи, в этом деле снисхождений быть не должно.

«Такое отпускать нельзя. По правилам, здесь грозит от шести месяцев до двух лет. Вот пускай два года не занимается футбольной деятельностью. Игроков может и дальше искать, но ни в какие помещения внутри стадиона не попадёт», - цитирует Федотова «Чемпионат».

На текущий момент «Оренбург» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.