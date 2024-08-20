Алексей Попов назвал главный минус «Акрона»

Тольяттинский «Акрон» проводит свой первый в клубной истории сезон в Российской премьер-лиге. Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов порассуждал о главном минусе команды из Самарской области на старте нового сезона.

Вечером понедельника «Акрон» проиграл дома «Рубину» (1:2). Всё решил гол в самой концовке встречи.

«Пока команда очень слабо адаптируется к скоростям и восстановлению, «Рубину» было легко во втором тайме. Чуть поднадавили, «Рубин» привык играть на более высоких скоростях, и «Акрон» посыпался. Сказалось отсутствие опыта», - говорит Попов для Metaratings.

На данный момент у «Акрона» три очка и 13 место турнирной таблицы. В пяти матчах команда победила один раз и четыре раза проиграла.