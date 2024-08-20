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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич оценил перспективы ЦСКА

20 Августа 2024 • 17:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Акрон
24.08 15:00

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. По мнению серба, московские «армейцы» способны бороться за чемпионский титул Премьер-лиги.

«В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах, до матча с «Краснодаром», ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут», - цитирует Тошича Metaratings.

В пяти стартовых турах Премьер-лиги ЦСКА смог набрать семь зачётных баллов (две победы, ничья, два поражения). Команда Марко Николича на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 24 августа, - против «Акрона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич

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