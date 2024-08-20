Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин высказался о разнице в подходах Карпина и Семака

20 Августа 2024 • 17:22 Комментировать (1)

Летний новичок «Ростова» Алексей Сутормин высказался о разнице в подходах тренеров Валерия Карпина и Сергея Семака.

«Это больше нюансы игры. Понятно, там есть свои плюсы и минусы, здесь есть свои нюансы прессинга и так далее. В целом, схожие моменты, когда я был в сборной и сейчас, просто надо их вспомнить», - цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Ростов» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В пяти прошедших турах команда Валерия Карпина набрала восемь зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата России «Ростов» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Локомотива» на выезде.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Алексей Сутормин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
20 Августа 2024 в 17:52
два тренеришки среднего уровня, как и сам Сутормин
Ответить
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Юран может возглавить команду в РПЛ Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Воронежу: три худших игрока матча против «Факела»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Месси выдвинул требование вандалам УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте
Спортивные новости
Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
18:11 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Спартака» повышаются шансы в матче с «Зенитом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал об обещании Джикии
18:02 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» отказалось от подписания Баклова
18:01 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон считает Карпина лучшим тренером в своей жизни
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - лидер РПЛ по числу ударов по итогу пяти прошедших туров
17:43 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок РПЛ по выигранным единоборствам, ему всего 19 лет
17:43 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» может уехать в Чемпионшип 1
17:39 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков – лучший тренер июля в чемпионате Казахстана официально
17:35 · Россия. Премьер-лига
«От шести месяцев до двух лет»: Игорь Федотов призвал жёстко наказать директора «Оренбурга» 1
17:30 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов назвал главный минус «Акрона»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Тошич оценил перспективы ЦСКА
17:22 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался о разнице в подходах Карпина и Семака 1
17:12 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Слуцкий мог бы привести «Спартак» к чемпионству»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «После травм Глушенкова и Вендела «Спартак» в матче с «Зенитом» может играть от себя» 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Галактионов ответил на вопрос о Зиньковском из «Спартака»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин верит, что «Спартак» обыграет «Зенит» на выезде 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Игрокам «Спартака» не за что было уважать Абаскаля, в отличие от Станковича»
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» хотел бы купить у «Спартака» Зиньковского – в клубе подтвердили
15:49 · Россия. Премьер-лига
Фанат получил восемь суток ареста после танца на матче «Динамо» 3
15:28 · Россия. Премьер-лига
Жиго готов рассмотреть предложение «Спартака»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» 1
15:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов раскритиковал судью матча РПЛ «Динамо» - «Крылья Советов» 1
15:05 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
14:59 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер назвал вероятного чемпиона России сезона 2024/2025
14:52 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не подпишет Антона Миранчука и Облякова 1
Все новости
Рекомендуем