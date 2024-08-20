Сутормин высказался о разнице в подходах Карпина и Семака

Летний новичок «Ростова» Алексей Сутормин высказался о разнице в подходах тренеров Валерия Карпина и Сергея Семака.

«Это больше нюансы игры. Понятно, там есть свои плюсы и минусы, здесь есть свои нюансы прессинга и так далее. В целом, схожие моменты, когда я был в сборной и сейчас, просто надо их вспомнить», - цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Ростов» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В пяти прошедших турах команда Валерия Карпина набрала восемь зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата России «Ростов» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Локомотива» на выезде.