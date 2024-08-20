Петржела: «Слуцкий мог бы привести «Спартак» к чемпионству»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, кто из российских тренеров мог бы со «Спартаком» выиграть чемпионат России.

Петржела назвал Валерия Карпина и предположил, что в будущем этот специалист получит ещё один шанс в «Спартаке». Также экс-рулевой «Зенита» упомянул Леонида Слуцкого.

«Может, Слуцкий. Это сильный тренер, который знает, как обыгрывать «Зенит» в чемпионате. Думаю, он бы мог привести «Спартак» к чемпионству», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент Леонид Слуцкий работает в Китае, где тренирует «Шанхай Шеньхуа». Команда занимает второе место в таблице местной Суперлиги.