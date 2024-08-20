Шалимов: «После травм Глушенкова и Вендела «Спартак» в матче с «Зенитом» может играть от себя»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о предстоящем матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». По мнению Шалимова, травмы Маркуса Вендела и Максима Глушенкова окажут влияние на происходящее.

«Травмы Глушенкова и Вендела меняют расклад, и существенно. Если с ними «Спартак», на мой взгляд, мог играть от соперника, то сейчас – от себя», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что матч с «Химками» показал, что без лидеров «Зенит» смотрится не так сильно.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на «Газпром Арене» в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.