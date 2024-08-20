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Галактионов ответил на вопрос о Зиньковском из «Спартака»

20 Августа 2024 • 16:36 Комментировать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть в своей команде атакующего полузащитника Антона Зиньковского.

«Не могу обсуждать футболистов с действующим контрактом из других команд. Безусловно, есть ряд футболистов, которые нравятся по игре. Если какой-то футболист будет полезен и усилит нашу команду, конечно, мы его приобретем», - цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Ранее о желании подписать Антона Зиньковского говорил Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров.

28-летний Антон Зиньковский оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3 миллиона евро. Действующий контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан ещё на три сезона.

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Локомотив Москва Спартак Москва Михаил Галактионов Антон Зиньковский ещё теги
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