Булыкин верит, что «Спартак» обыграет «Зенит» на выезде

На выходных в рамках шестого тура Российской премьер-лиги пройдёт дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». Своими мыслями об этом противостоянии поделился бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

По мнению Булыкина, у «Спартака» есть шансы на успешный результат, учитывая кадровые проблемы «Зенита». Ближайший матч пропустит ряд игроков питерской команды, включая Маркуса Вендела и Максима Глушенкова.

«Конечно, потеря таких исполнителей даст «Спартаку» преимущество на поле. При должном отношении к делу и при реализации моментов команда может обыграть «Зенит». Это будет очень интересный матч», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 24 августа в 17:30 по московскому времени.