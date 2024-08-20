Мостовой: «Игрокам «Спартака» не за что было уважать Абаскаля, в отличие от Станковича»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о разнице в отношении футболистов «Спартака» к Деяну Станковичу и его предшественнику – Гильермо Абаскалю. По мнению Мостового, игрокам не за что было уважать испанца, в отличие от серба.

«Игроки «Спартака» уважают Станковича и выходят на поле с правильным настроем. Видно, что в команде рабочая футбольная атмосфера. При Абаскале было не так. Да и футболистам не за что было его уважать. Вёл он себя странно, заслуг у него никаких нет», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Под руководством Деяна Станковича в пяти турах Премьер-лиги «Спартак» набрал десять очков. На текущий момент команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч «красно-белые» проведут в субботу, 24 августа, - против «Зенита» на выезде.