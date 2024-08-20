«Локомотив» хотел бы купить у «Спартака» Зиньковского – в клубе подтвердили

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о желании клуба подписать атакующего полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака».

«Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе «Локомотива». Но сегодня это невозможно», - цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Руководитель «Локомотива» отметил, что на сегодняшний день клуб не ведёт переговоров по 28-летнему Зиньковскому. При этом Нагорных не знает позицию самого футболиста по возможному трансферу в «Локомотив».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антона Зиньковского в 3 миллиона евро.