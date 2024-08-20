Фанат получил восемь суток ареста после танца на матче «Динамо»

В начале субботнего матча Премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» на поле выбежал болельщик. Хулиган не просто пробежался, а ещё и исполнил танец – брейк. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», фанат столкнулся с наказанием. Мужчина получил арест на восемь суток, а также запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на один год.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Крылья Советов» с минимальным счётом 1:0. Команда Марцела Лички располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко. Ближайшим соперником «бело-голубых» в чемпионате будет «Краснодар».