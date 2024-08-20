Защитник Самуэль Жиго готов рассмотреть предложение «Спартака», если таковое поступит. Об этом рассказал агент Мохамед Беншенафи, который работает с 30-летним футболистом.

«Самуэль лично не говорил, что готов вернуться, но он любит московский «Спартак», и если поступит предложение, мы с радостью его рассмотрим», - слова агента приводит Sport24.

За «Спартак» Самуэль Жиго выступал в 2018-2022 годах. После этого защитник перебрался в «Марсель». Действующий контракт футболиста с провансальцами рассчитан до середины 2025 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Самуэля Жиго в 9 миллионов евро.